خالد أبوبكر عن تكريم السيسي لأسرة الشهيد وائل طاحون: "ايه العظمة دي"

عقب الإعلامي خالد أبوبكر، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسرة الشهيد وائل طاحون، وكلمة نجله المؤثرة خلال احتفالية عيد الشرطة، قائلًا: "ايه العظمة دي.. تحية لـ آل طاحون.. مفيش شرف أو فخر أكتر من كده".



وقال "أبوبكر"، خلال تقديمه "كل يوم"، المذاع علي قناة ON-E"، مساء السبت، أن زوجة الشهيد سيدة راقية، ونجل الشهيد قال: "إحنا مش بنخلص، رغم فقدان والده وشقيقه وزوج شقيقته".



وأضاف أن أسرة الشهيد وائل طاحون ونجله نماذج نفخر بها، واصفا زوجة الشهيد بأنها "جبل" تحملت الكثير من أجل مصر.

