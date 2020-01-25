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خالد أبوبكر عن تكريم السيسي لأسرة الشهيد وائل طاحون: "ايه العظمة دي"

السبت 25/يناير/2020 - 10:27 م
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خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
داليا الحسين
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عقب الإعلامي خالد أبوبكر، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسرة الشهيد وائل طاحون، وكلمة نجله المؤثرة خلال احتفالية عيد الشرطة، قائلًا: "ايه العظمة دي.. تحية لـ آل طاحون.. مفيش شرف أو فخر أكتر من كده".

وقال "أبوبكر"، خلال تقديمه "كل يوم"، المذاع علي قناة ON-E"، مساء السبت، أن زوجة الشهيد سيدة راقية، ونجل الشهيد قال: "إحنا مش بنخلص، رغم فقدان والده وشقيقه وزوج شقيقته".

وأضاف أن أسرة الشهيد وائل طاحون ونجله نماذج نفخر بها، واصفا زوجة الشهيد بأنها "جبل" تحملت الكثير من أجل مصر.
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الكلمات المفتاحية

عيد الشرطة خالد أبوبكر توك شو الرئيس عبدالفتاح السيسي إحتفالية عيد الشرطة

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