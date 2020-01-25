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خالد أبوبكر عن تكريم السيسي لأسرة الشهيد وائل طاحون: "ايه العظمة دي"
السبت 25/يناير/2020 - 10:27 م
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داليا الحسين
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عقب الإعلامي خالد أبوبكر، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسرة الشهيد وائل طاحون، وكلمة نجله المؤثرة خلال احتفالية عيد الشرطة، قائلًا: "ايه العظمة دي.. تحية لـ آل طاحون.. مفيش شرف أو فخر أكتر من كده".
وقال "أبوبكر"، خلال تقديمه "كل يوم"، المذاع علي قناة ON-E"، مساء السبت، أن زوجة الشهيد سيدة راقية، ونجل الشهيد قال: "إحنا مش بنخلص، رغم فقدان والده وشقيقه وزوج شقيقته".
وأضاف أن أسرة الشهيد وائل طاحون ونجله نماذج نفخر بها، واصفا زوجة الشهيد بأنها "جبل" تحملت الكثير من أجل مصر.
وقال "أبوبكر"، خلال تقديمه "كل يوم"، المذاع علي قناة ON-E"، مساء السبت، أن زوجة الشهيد سيدة راقية، ونجل الشهيد قال: "إحنا مش بنخلص، رغم فقدان والده وشقيقه وزوج شقيقته".
وأضاف أن أسرة الشهيد وائل طاحون ونجله نماذج نفخر بها، واصفا زوجة الشهيد بأنها "جبل" تحملت الكثير من أجل مصر.
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