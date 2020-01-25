أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 25-1-2020 بعد خسارته 3 قروش

سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 25 -1-2020، استقرار بجميع البنوك.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي نحو 17.45 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع.

وكان سعر اليورو شهد انخفاضا بقيمة 3 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالبنك المركزي.

وسجل سعر "اليورو" اليوم السبت في باقي البنوك، قيمة 17.76 جنيه للشراء و 17.91 جنيه للبيع بنك ابو ظبي،، وفي بنك البركة سجل 17.6 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك كريدي اجريكول نحو 17.59 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وسجل في بنوك الأهلى و مصر وعودة نحو 17.51 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.