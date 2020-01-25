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زلزال جديد بقوة 4,1 ريختر يضرب مدينة تركية

السبت 25/يناير/2020 - 10:03 م
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نتيجة الزلزال
نتيجة الزلزال
الفجر
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ضرب زلزال بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم السبت، مدينة آق حصار بولاية مانيسا غربي تركيا.

وأصدرت "رئاسة إدارة الكوارث والطورائ" التركية (آفاد)، بياناً، قالت فيه: إن "الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 20:49 بالتوقيت المحلي، على عمق 7,84 كم.

وتأتي الهزة الأرضية في مانيسا بعد يوم واحد من زلزال عنيف ضرب ولاية ألازيغ التركية (شرق) وخلّف 29 حالة وفاة و1466 مصابا، وفقاً لآخر محصلة لـ"رئاسة إدارة الكوارث والطورائ" التركية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وضرب، مساء يوم أمس الجمعة، زلزال بقوة 6,8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5,4 درجات.

وقالت السلطات المحلية التركية: إن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط، مساء يوم أمس، أن زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

وقال مركز رصد الزلازل: إن "الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات".

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الكلمات المفتاحية

مدينة تركية زلزال تركيا

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