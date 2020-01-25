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رئيس "مزارعي المليون ونصف فدان": مؤتمر القبائل كان رسالة للعالم

السبت 25/يناير/2020 - 10:14 م
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المهندس عادل زيدان
المهندس عادل زيدان
هدى عبدالرازق
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أكد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، أن الشعب المصري توافد أمس بالآلاف على ستاد القاهرة لدعم القيادة السياسية المصرية ضد الإرهاب ولبناء مصر الحديثة والاحتفال بعيد الشرطة الـ68، منوهًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى توصيل رسالة للعالم بأن القبائل والعائلات المصرية على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية، وخلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن لا يوجد أي رغبة من الشعب المصري للخروج في تظاهرات كما يروج أعداء الوطن في الخارج، موضحًا أن تركيا وقطر واعداء مصر هم من يخترعوا تلك المصطلحات، "لا نعرف هما إخوان ولا مش إخوان بس عاملين نفسهم في شكل معارضة، وهي معارضة خبيثة ليست وطنية".

وتابع ساخرًا: "عاملين زي اللي بيحرتوا في مياه، رسالة الشعب المصري كلها وصلت امبارح إننا على قلب رجل واحد، هما بيحاولوا يكرروا فوضى تاني رغم إن الكلام ده عدى عليه 9 سنوات ولسه برضوا بيحاولوا، الناس اللي نزلت امبارح في الاستاد هما الناس الغلابة، واللي كان بره الاستاد أكثر من اللي جوه وعاوزين يدعموا الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي".
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