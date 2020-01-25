باحث: حازم أبوإسماعيل تربية إخوانية (فيديو)

كشف خالد الزعفراني، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن حازم صلاح أبوإسماعيل، لم يكن سلفيا، لا سيما وأنه كان مرشحًا على قائمة الإخوان في الانتخابات منذ 1987، مؤكدا أن أبوإسماعيل تربية إخوانية.



وأشار "الزعفراني"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن خيرت الشاطر، كان يريد السيطرة على التيار السلفي خاصة وأنه كان تيار واسع، منوها بأنه أخذ مظاهر السلفية للتقرب إليهم.



وعن الإرهابي محمود فتحي، قال الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن "فتحي" هو صنيعة خيرت الشاطر، حيث كان يسعى إلى تكوين جماعة قطبية.

