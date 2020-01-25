أحمد المسلماني: هناك احتمالات لنشوب حرب الخليج الرابعة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الجميع يتابع ما يُجرى في المنطقة وأن هناك احتمالات لنشوب حرب جديدة لا قدر الله، كما ذكر أنه لو حدثت تلك الحرب ستكون حرب الخليج الرابعة، حيث سبقها ثلاثة حروب في الخليج، أولها الحرب الإيرانية العراقية والتي امتدت لمدة 8 سنوات من 1980 لـ1988.



وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "علم السياسة"، أن الحرب الإيرانية العراقية استمرت 2888 يومًا، وكانت خسائرها فادحة، حيث سقط أكثر من 2 مليون شخص ما بين قتيل وجريح، فضلًا عن 4 مليون شخص مشرد، وتكلفة كبيرة جدًا تقدر بـ تريليون دولار، و40 ألف أسير و7 آلاف شخص مفقود، بالإضافة إلى تدمير 50 مدينة و3 آلاف قرية في العراق وإيران.



وأوضح الإعلامي، أن حرب الخليج الثانية تكمن في الغزو العراقي للكويت وكذلك تحرير الكويت، والتي بدأت في 1991، وكلفت الكثير جدًا فعلى الجانب الكويتي تم حرق 700 بير بترول أثناء الحرب وقبلها، وكذلك تدمير كل البنية التحتية الأساسية في الكويت، وكانت تكلفه تلك الحرب تريليون دولار أيضًا وهذا يعني أن الثروة العربية تراق على الطرقات وتراق معها الدماء.



وأشار إلى أن حرب الخليج الثالثة كانت الغزو الأمريكي للعراق، وتم تدمير العراق إلى حد كبير من يورانيوم مُخصب بجانب مقتل مليون شخص، وتكلفة تلك الحرب وصلت لـ 4 تريليون دولار، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن خسائر الحرب المباشرة والغير مباشرة وصلت لـ 6 تريليون دولار.



وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتوقع في هذه التوقيتات حدوث حرب جديدة في المنطقة، بينما الأمم المتحدة حذرت من ذلك الحرب، أما الولايات المتحدة الأمريكية فبدأت بخطوتين وهي مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وإرسال 3000 جندي للمنطقة، وهما خطوتان تمهدان إلى حدوث المزيد من الحرب.



