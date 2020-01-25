Advertisements
Advertisements
Advertisements

صابر كمال لـ الفجر الفني: "سعيد بثالث تعاون لي مع الهضبة.. وكلمات عم الطبيب مستوحاه من الحياة"

السبت 25/يناير/2020 - 10:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
تعاون الفنان عمرو دياب مع الشاعر صابر كمال خلال ألبومه الجديد المنتظر طرحه، من خلال أغنية جديدة بعنوان عم الطبيب، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة وهو يغنيها لأول مرة في إحدى الحفلات.

وقال الشاعر صابر كمال في تصريح خاص للفجر الفني إن تعاونه مع الهضبة هذه المرة لم تكن الأولى، وتعتبر ثالث تجربة لهما سويًا.

ونفى صابر كمال ما كتب عبر السوشيال ميديا أن عمرو دياب قد قام بتأجيل طرح الألبوم لكي يضم هذه الأغنية، وأكد أن الأغنية كانت مع الهضبة من أواخر شهر نوفمبر الماضي وتم التحضير لها منذ شهر ونصف تقريبًا، معلقًا "لا أظن هذا الكلام حقيقي".

وأضاف أن أغنية عم الطبيب بها روح من رصيف نمرة 5 لأنها من ألحان عمرو دياب، وتتحدث عن شخصيات مثل ماحدث في رصيف نمرة 5، وعم الطيب تحكي عن الطبيب والعطار وشخصيات كثيرة.

وأكد صابر كمال أنه استوحى كلمات الأغنية من الحياة وهي عبارة عن مواقف حقيقية تحدث مع كل الناس، ولقد قمت بكتابتها خلال 3 أيام فقط وعندما شاهدها عمرو دياب اختارها منذ الوهلة الأولى.

جدير بالذكر أن عم الطبيب من كلمات: صابر كمال وألحان: عمرو دياب وتوزيع: رامي سمير.

وتقول كلماتها: جنبي الشمال ده بتجيله شكّة، من حالي طول الليل بتشكّى، عرّى وكشف.. شاف الهموم، بصّ بأسف.. وقاللي قوم، ما تروحش يابني لطبيب يطبّك.. أنت علاجك حبيب يحبّك، اعمللي من عندك تحبيشة
أحلّي بيها مرار العيشة، بصّ وسأل.. فين يوجعك
فرح وزعل.. مين يسمعك.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ يوم

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

منذ حوالي 6 ساعات

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

منذ حوالي 6 ساعات

شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعة الا ربع

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 10 ساعات

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

04:17 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status