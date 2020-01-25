صابر كمال لـ الفجر الفني: "سعيد بثالث تعاون لي مع الهضبة.. وكلمات عم الطبيب مستوحاه من الحياة"

تعاون الفنان عمرو دياب مع الشاعر صابر كمال خلال ألبومه الجديد المنتظر طرحه، من خلال أغنية جديدة بعنوان عم الطبيب، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة وهو يغنيها لأول مرة في إحدى الحفلات.



وقال الشاعر صابر كمال في تصريح خاص للفجر الفني إن تعاونه مع الهضبة هذه المرة لم تكن الأولى، وتعتبر ثالث تجربة لهما سويًا.



ونفى صابر كمال ما كتب عبر السوشيال ميديا أن عمرو دياب قد قام بتأجيل طرح الألبوم لكي يضم هذه الأغنية، وأكد أن الأغنية كانت مع الهضبة من أواخر شهر نوفمبر الماضي وتم التحضير لها منذ شهر ونصف تقريبًا، معلقًا "لا أظن هذا الكلام حقيقي".



وأضاف أن أغنية عم الطبيب بها روح من رصيف نمرة 5 لأنها من ألحان عمرو دياب، وتتحدث عن شخصيات مثل ماحدث في رصيف نمرة 5، وعم الطيب تحكي عن الطبيب والعطار وشخصيات كثيرة.



وأكد صابر كمال أنه استوحى كلمات الأغنية من الحياة وهي عبارة عن مواقف حقيقية تحدث مع كل الناس، ولقد قمت بكتابتها خلال 3 أيام فقط وعندما شاهدها عمرو دياب اختارها منذ الوهلة الأولى.



جدير بالذكر أن عم الطبيب من كلمات: صابر كمال وألحان: عمرو دياب وتوزيع: رامي سمير.



وتقول كلماتها: جنبي الشمال ده بتجيله شكّة، من حالي طول الليل بتشكّى، عرّى وكشف.. شاف الهموم، بصّ بأسف.. وقاللي قوم، ما تروحش يابني لطبيب يطبّك.. أنت علاجك حبيب يحبّك، اعمللي من عندك تحبيشة

أحلّي بيها مرار العيشة، بصّ وسأل.. فين يوجعك

فرح وزعل.. مين يسمعك.