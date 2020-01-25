خبير أمني: السيسي تعامل مع أسر الشهداء بإنسانية شديدة (فيديو)

قدم اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، التهنئة لوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ68 قائلًا: "التحية لشهداء الشرطة والقوات المسلحة الذين سقطوا من أجل أن تعيش مصر، كما نحي أسرهم الذين يعيشون بحزن على فراقهم".



وقال "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعامل مع أسر الشهداء بإنسانية شديدة، مشيرًا إلى أن احتفال عيد الشرطة الذي ضم أسر الشهداء وأبطال الشرطة كان مؤثرًا.



وأضاف الخبير الأمني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زعيم عظيم، لافتًا إلى أن رجال الأمن سواء القوات المسلحة أو الشرطة تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية.

