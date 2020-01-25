سامسونج تختبر ميزة نقل بيانات خاصة بهواتف جالكسي (صورة)

على غرار ميزة نقل البيانات في أجهزة آبل AirDrop، تعمل شركة سامسونج على ميزة جديدة لنقل البيانات لهواتف جالكسي، وتحمل الخاصية اسم Quick Share، بحسب موقع " XDA Developers ".





وبحسب الموقع الذي استطاع الحصول على نسخة APK من Quick Share فإنها ستكون أداة سهلة وسريعة لنقل البيانات بين هواتف سامسونج جالكسي، مشيراً إلى أن هذه النسخة ربما تعود لهاتف الشركة القادم جالكسي S20+ 5G.





وقد نرى قريبا استعراض الخاصية عبر سلسلة S20 القادمة خلال مؤتمر الشركة المزمع عقده في 11 فبراير المقبل، حيث ستُمكن الميزة المستخدم من تحديد الأشخاص الذي يود مشاركة او إرسال البيانات والملفات معهم أو حتى السماح لمن هم بالجوار ويستفيدوا من الميزة من إرسال الرموز التعبيرية والفيديوهات وأنواع الملفات الأخرى.





وظهرت الصورة التي نشرها الموقع أن ميزة Quick Share يمكن استخدامها لدعم أجهزة ومنتجات إنترنت الأشياء، حيث يجب على المستخدم للاستفادة من هذه الخاصية أن يقوم رفع الملفات على سحابة سامسونج ومن ثم إرسالها لأجهزة إنترنت الأشياء.





مع العلم أن المساحة التخزين السحابية ستكون محدودة بـ 1 جيجا خلال عملية الإرسال الواحدة وبمجموع 2 جيجا بايت فقط خلال اليوم.