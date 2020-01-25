تسريب صوتي يفضح مخططات الإخوان لزعزعة استقرار البلاد (فيديو)



وقال محمود فتحي، خلال التسريب الصوتي: "موضوع المشاكل بين المشجعين ألتراس أهلاوي وألتراس زملكاوي، ودخول تركي آل الشيخ، ومرتضى منصور، والخطيب، مهم، وإحنا نقدر ندخل من الحتة دي، خصوصا في ذكرى قتلى دول ودول.. نقدر ننشط ونشغل الموضوع ده".



وأضاف الإرهابي الهارب: "وكمان المعلمين عاملين مشاكل، وبيطالبوا بزيادة مرتبات وحوافز، يعني في كلام كتير عن الموضوع ده، صحيح كله في الجانب المالي مش السياسي، لكن إحنا نقدر نرتب الموضوع إنه يكون في الجانب السياسي".



عرضت الإعلامية أماني الخياط، خلال برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، تسريب صوتي للإرهابي محمود فتحي، يوضح فيه مخططات الجماعة لزعزعة استقرار البلاد، ومنها خطة استغلال الأولتراس لإشعال الوضع.