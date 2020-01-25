Advertisements
Advertisements
Advertisements

تسريب صوتي يفضح مخططات الإخوان لزعزعة استقرار البلاد (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 08:39 م
Advertisements
محمود فتحي
محمود فتحي
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت الإعلامية أماني الخياط، خلال برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، تسريب صوتي للإرهابي محمود فتحي، يوضح فيه مخططات الجماعة لزعزعة استقرار البلاد، ومنها خطة استغلال الأولتراس لإشعال الوضع.

وقال محمود فتحي، خلال التسريب الصوتي: "موضوع المشاكل بين المشجعين ألتراس أهلاوي وألتراس زملكاوي، ودخول تركي آل الشيخ، ومرتضى منصور، والخطيب، مهم، وإحنا نقدر ندخل من الحتة دي، خصوصا في ذكرى قتلى دول ودول.. نقدر ننشط ونشغل الموضوع ده".

وأضاف الإرهابي الهارب: "وكمان المعلمين عاملين مشاكل، وبيطالبوا بزيادة مرتبات وحوافز، يعني في كلام كتير عن الموضوع ده، صحيح كله في الجانب المالي مش السياسي، لكن إحنا نقدر نرتب الموضوع إنه يكون في الجانب السياسي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود فتحي توك شو الإخوان أخبار مصر

أخبار تهمك

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ ساعة

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من كيكي سيتين بعد الهزيمة أمام فالنسيا

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 7 ساعات

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ يوم

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كتاب أوراق قطر يفضح مخططات تنظيم الحمدين الشيطانية

تسريب صوتي يكشف فضائح واختلاسات بين قيادات جماعة الإخوان (فيديو)

"الديهي": القرضاوي والبنا ووجدي غنيم محجوز لهم مكان في الدرك الأسفل من النار

شاهد.. تسريب صوتي لـ الإخواني أمير بسام يفضح قيادات بسرقة أموال الجماعة الإرهابية

تسريب صوتي جديد لخيرت الشاطر يفضح نوايا الإخوان (فيديو)

شاهد.. تسريب لخالد مشعل يطالب بالوصاية على مرشد الإخوان الأسبق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

04:17 م

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

07:52 م

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status