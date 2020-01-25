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مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب باص على طريق الهجرة بالمدينة

السبت 25/يناير/2020 - 08:29 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تلقت غرف العمليات في أمن الطرق والهلال الأحمر والدفاع المدني والشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، بلاغا عن حادث انقلاب باص بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 150.


ونتج عن الحادث حسبما أعلنت إمارة المدينة المنورة وفاة 3 وإصابة 20 راكباً، فيما أنهى الدفاع المدني حالتي احتجاز داخل الباص فيما لم يتعرض بقية الركاب لأي أذى والحمد لله، وتم نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها إسعافيا في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية، حيث تم تنويم 13 حالة في حين غادر 7 مصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللام، وقد باشرت الحادث أكثر من 16 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من الهلال الأحمر وفرقتين إسعافية تابعة للشؤون الصحية وعددا من دوري أمن الطرق وآليات الدفاع المدني.


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