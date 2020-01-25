محمد الباز: مصر شهدت اليوم تشييع جنازة الإعلام الإخواني

عقب الإعلامي محمد الباز، على فشل الإخوان في الحشد للتظاهر في ذكرى 25 يناير، قائلًا: "اليوم أعلن الوفاة الكاملة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية الذي يحرض ضد الدولة"، مشيرًا إلى أن المقاول الهارب محمد علي، دعا المصريين للخروج في ذكرى 25 يناير، وتعطيل الشوارع الرئيسية، والتظاهر أمام مطار القاهرة الدولي، لكي تصل رسالة المتظاهرين سريعًا إلى العالم، ولا توجد أي استجابة تذكر.



وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن المقاول الهارب محمد علي من خلال تحريضه ضد مؤسسات الدولة، يستحق تهمة الخيانة العظمى، معقبًا: "لما شفت فيديوهات المقاول الهارب آخر مرة أشفقت عليه، مش عارف ايه اللي بيحصل في البلد من إنجازات، ومش عارف المصريين بيفكروا إزاي".



وطالب من الدكتور أحمد عكاشة استشاري الطب النفسي، بالكشف عن الحالة النفسية لإعلامي الإخوان، متابعًا:" دول ناس في غيبوبة، النهاردة شهدنا تشييع جنازة الإعلام الإخواني".

