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ننشر ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام فالنسيا

السبت 25/يناير/2020 - 07:21 م
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برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا
أحمد عصام
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تعرض فريق برشلونة لهزيمة قاسية من فريق فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني.

وسجل جوردي ألبا هدف فريق فالنسيا الأول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني، واحرز ماكسي جوميز الهدف الثاني قبل نهاية المباراة.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني بشكل مؤقت بعد هذة الخسارة، وسوف ينتظر مباراة ريال مدريد في هذة الجولة.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-

1-برشلونة 43 نقطة.
2- ريال مدريد 43 نقطة.
3- أتليتكو مدريد 35 نقطة.
4- إشبيليه 35 نقطة.
5- فالنسيا 34 نقطة.
6- خيتافي 33 نقطة.
7- اتليتك بيلباو 31 نقطة.
8- ريال سوسيداد 31 نقطة.
9- فياريال 28 نقطة.
10- أوساسونا 28 نقطة.
11- غرناطه 27 نقطة.
12- ريال بيتيس 27 نقطة.
13- ليفانتي 26 نقطة.
14- الافيس 23 نقطة .
15- بلد الوليد 22 نقطة.
16- إيبار 22 نقطة.
17- مايوركا 18 نقطة.
18- سيلتا فيجو 16 نقطة.
19- إسبانيول 15 نقطة.
20- ليجانيس 14 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

فالنسيا ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برشلونة

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