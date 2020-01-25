وكيل البرلمان: الجيش والشرطة العيون الساهرة لحماية الوطن (فيديو)



وأضاف "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن "القوات المسلحة" تبذل عطاء غير عادي؛ فهم جنود تحفظ الحدود وتؤمن الدولة بالإضافة إلى تنمية الدولة، والتاريخ سيشهد على ذلك.



وتابع وكيل البرلمان: "في الوقت الحالي انهارت جيوش محيطة بنا، ولكن الجيش المصري يتقدم في ترتبيه العالمي وهكذا الحال مع الشرطة"، مضيفًا: "لدينا اكتشافات بترولية مثل حقل ظهر، والقوات المسلحة تعمل على حمايتها من الأطماع الخارجية".



قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الجيش والشرطة العيون الساهرة لحماية وتنمية موارد الدولة، مشيرًا إلى أنهم في وقت البرد القارس يسهرون لحماية الوطن.