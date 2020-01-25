صلاح عبد الله.. انتقل من السياسة إلى التمثيل وصدم جمهوره بخبر مرضه

النشأة



عاش في بداية حياته بين حي بولاق ابو العلا وحي بولاق الدكرور ،لم يكن في طفولة صلاح عبد الله اى علامة توضح اهتمامه بالتمثيل ، حيث كان مهتم بكتابة الشعر السياسي.



التحق بكلية التجارة وهنا أعجب بفرقة تمثيل الجامعة، فكون فرقة مسرحية للهواة أطلق عليها اسم "تحالف قوى الشعب العامل"، لأنها ضمت بعض العمال والحرفيين، بالإضافة إلى زملائه من الطلاب النجاح الفرقة ومشاركته فيها كممثل مخرج ترك العمل السياسي، وساعده في الانطلاق في عالم الفن المخرج شاكر عبد اللطيف الذي قدمه في مسرحية "رابعة العدوية"، رشحه للانضمام لفرقة "ستديو 80".



معرفة الجمهور به



عرف الجمهور صلاح عبد الله من خلال مشاركته في مسلسل "سنبل بعد المليون" رغم إنه كان دور صغيرات أن طريقة حديث صلاح عبد الله ونكاته جعلته علي في ذهن الجمهور ولفت أنظار المخرجين إليه خاصة مخرج الدراما وتوالت أعماله التي كان أبرزها دوره في مسلسل "ذئاب الجبل".



الكوميديا والتراجيديا



عرف صلاح عبد الله والأدوار الكوميدية حتى عند قيامه بدور جاد كان يمزجه باللمسه الكوميديا مثل دوره في مسلسل ريا وسكينة تجسيده لدور الشرير الكريه لكن أضاف لمسة كوميدية وكانت جملته"تصدق بأية..هتصدق ان شاء الله" من الجمل التي اصبحت متداولة.

لكن عندما أدي أدوار جادة صرف ابهر الجميع مثل دوره في مسلسل" زي الورد"،ومسلسل"الدالي"، ومسلسل"الملك فاروق".



السينما في حياة صلاح عبد الله



شارك الفنان صلاح عبد الله في عدد من الأفلام السينمائية نذكر منها أفلام"الرهينة"،"مواطن ومخبر وحرامي" وهو من أفلامه المحببه إليه، فيلم "كرسي في الكلوب"،"فيلم هندي"،"السيد أبو العربي وصل"،"عسكر في المعسكر"،"الثلاثة يشتغلونها" "يا مهلبية يا"،"الرغبة"،"دم الغزال"،"الشبح"،"كلاشينكوف".



وتنوعت أدواره في تلك الأفلام فقدم الطيب والعالم والمخبر والشخص خفيف الظل والشرير كما قدم في فيلم "الشبح" الذي أشاد النقاد فيه بأدائه الذي كان متميزا طوال الفيلم دون انفعالات زائدة عن الحد.



مسلسلات عم صلاح



كما قدم صلاح عبد الله عدد من المسلسلات المتميزة منها مسلسلات ساحرة الجنوب،ظرف إسود،أبو البنات وضع أمنية،عوالم خفية ،قيد عائلي، حدائق الشيطان، سوق الخضار،سكة الهلالي،ناصر،أحلامك أوامر،قمر 14 ،ليالي،أبو ضحكة جنان،الأدهم،الجماعة،الحارة،وانت عامل ايه، الإكسلانس.



سطوح عم صلاح



كان لصلاح عبد الله تجربة متميزة في تقديم البرنامج حيث قدم برنامج "سطوح عم صلاح" وساعده في نجاح البرنامج قدرته على كتابة الأشعار، واكتسب لقب"عم صلاح من هذا البرنامج.



مرض صلاح عبد الله



صدم صلاح عبد الله الجمهور بالكشف عن إصابته بجلطة دماغية،حيث كشف أن سبب وجود "زكة" في مشيته تظهر في كافة الأعمال التي شارك فيها بعد الخامس من يوليو عام 2010 ، حيث أن هذا التاريخ يوافق اليوم الذي أصيب فيه بجلطة دماغية.



وكان اليوم كان الأصعب في حياته لأنه وجد نفسه بعد يجلس على كرسي متحرك والأطباء يحاولون إقناعه بأنه سيعود إلى طبيعته، ورغم أن ذلك لم يحدث بشكل كامل إلا أنه عاد إلى عمله من جديد وقدم العديد من الأعمال، وبقيت هذه “الزكة” وبعض الآثار الأخرى جراء ما حدث له.



فنان كبير لم يهتم يوما للشهرة بقدر ما اهتم بتقديم أعمال تشهد بموهبته في تقديم كل الأدوار، فهو الأب الطيب، والمجرم الشرس، والشخص خفيف الظل التلقائي، والعالم الحكيم، ورجل الأعمال قوي الشخصية، وهو الشخص الفاسد أو الصالح كما يريده الدور إنه الفنان صلاح عبد الله الذي ولد في ٢٥ يناير١٩٥٥.