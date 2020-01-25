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انطلقت الآن.. بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا الشوط الثاني LIVE

السبت 25/يناير/2020 - 06:03 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلاقي برشلونة نظيره فالنسيا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت.

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

ويقام اللقاء بين برشلونة وفالنسيا عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت جرينتش.

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برشلونة يأمل في تحقيق الفوز للسير على نفس المنوال في تحقيق الانتصارات، إذ أنه في آخر لقائين له استطاع أن يحقق الفوز.

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فالنسيا أيضًا يسعى لمواصلة انتصاراته بعد أن حقق الفوز في المباراة السابقة له أمام لوغرونيس في كأس الملك بهدف دون رد، أما بالنسبة لليجا فقد تلقى هزيمة ثقيلة برباعية مقابل هدف في آخر مبارياته أمام مايوركا.

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جدير بالذكر أن فالنسيا قد تلقى هزيمة قاسية أمام برشلونة في مباراة الدور الأول هذا الموسم، بخماسية مقابل هدفين.

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ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 43 نقطة، من 13 فوز و4 تعادلات و3 هزائم، واستطاع أن يسجل 50 هدف كأقوى خط هجوم في الدوري بفارق 12 هدف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الأكثر تسجيلًا للأهداف، ودخل مرماه 23 هدف.

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ويتواجد فالنسيا في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 8 لقاءات وتعادل 7 مرات وخسر في 5 مباريات، وسجل 30 هدف ودخل مرماه 29 هدف.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا

وتبث المباراة التي تجمع بين برشلونة وفالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا" عبر قناة bein sports Hd 3.

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