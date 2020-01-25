انطلقت الآن.. بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا الشوط الثاني LIVE

يلاقي برشلونة نظيره فالنسيا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت.

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

ويقام اللقاء بين برشلونة وفالنسيا عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت جرينتش.

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برشلونة يأمل في تحقيق الفوز للسير على نفس المنوال في تحقيق الانتصارات، إذ أنه في آخر لقائين له استطاع أن يحقق الفوز.

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فالنسيا أيضًا يسعى لمواصلة انتصاراته بعد أن حقق الفوز في المباراة السابقة له أمام لوغرونيس في كأس الملك بهدف دون رد، أما بالنسبة لليجا فقد تلقى هزيمة ثقيلة برباعية مقابل هدف في آخر مبارياته أمام مايوركا.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز كورة لايف kora live

جدير بالذكر أن فالنسيا قد تلقى هزيمة قاسية أمام برشلونة في مباراة الدور الأول هذا الموسم، بخماسية مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز يلا شوت yalla shoot

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 43 نقطة، من 13 فوز و4 تعادلات و3 هزائم، واستطاع أن يسجل 50 هدف كأقوى خط هجوم في الدوري بفارق 12 هدف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الأكثر تسجيلًا للأهداف، ودخل مرماه 23 هدف.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز كورة لايف kora live

ويتواجد فالنسيا في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 8 لقاءات وتعادل 7 مرات وخسر في 5 مباريات، وسجل 30 هدف ودخل مرماه 29 هدف.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز يلا شوت yalla shoot

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا

وتبث المباراة التي تجمع بين برشلونة وفالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا" عبر قناة bein sports Hd 3.