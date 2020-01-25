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الملك عبدالله الثاني يأمر بإرسال طائرة لإخلاء الأردنيين المتواجدين في ووهان

السبت 25/يناير/2020 - 05:46 م
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ملك الأردن - الملك عبدالله الثاني
ملك الأردن - الملك عبدالله الثاني
وكالات
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أمر الملك الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مساء اليوم السبت، بإرسال طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية بأسرع وقت ممكن.

وبدأت الجهات الحكومية المختصة بالعمل على هذه الإجراءات، بعد توجيهات الملك عبد الله الثاني.

وحصلت الحكومة عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على موافقة السلطات الصينية على عملية الإخلاء من المدينة، التي فرض عليها حجر صحي، كما نقلت وكالة "عمون".

وتتواصل سفارة المملكة الأردنية في بكين مع السلطات الصينية والمواطنين الأردنيين؛ لإتمام عملية الإخلاء في أسرع وقت ممكن.

ووصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم، إلى 41 حالة، في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.

وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس، والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي، ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.

وأغلقت السلطات الصينية أكثر من عشر مدن أخرى قرب ووهان في إطار جهود الاحتواء المستمرة، ومع عزل ووهان بدأت الامدادات تنفد من الصيدليات واكتظت المستشفيات بالسكان القلقين.، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المدينة تقوم على عجل ببناء مستشفى مؤلف من ألف سرير ليكون جاهزا بحلول يوم الاثنين.

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