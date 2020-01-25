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"جولييت من غير روميو".. تجربة جديدة بمعرض الكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 05:17 م
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بوابة الفجر
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تشارك الصحفية ماهيتاب عبد الفتاح، بكتابها الأول "جولييت من غير روميو"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

يناقش الكتاب الموروثات المجتمعية والضغوط التي تتعرض لها المرأة في المجتمعات العربية ويحوي أيضا ثلاث قصص لفتيات وقعن في أزمات بسبب تلك الضغوط.

 

وقالت الكاتبة، إنها رفضت أن تطلق أسماء على بطلات وأبطال القصص الثلاث تاركة اختيار الأسماء للقارئات، مؤكدة أن كل امرأة سوف تجد نفسها بين سطور الكتاب لذا تركت اختيار الأسماء مفتوح.

 

ومن أجواء الكتاب نقرأ: "كل واحدة فينا مقفولة على حدوتة محدش يعرف تفاصيلها غيرها، حدوتة ممكن تكون بعدها اتغيرت للأقوى أو للأضعف لكن الأكيد ان مفيش واحدة فينا معندهاش الحكاية اللي علمت جواها".

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الكلمات المفتاحية

معرض القاهرة الدولي للكتاب 51 معرض القاهرة الدولي للكتاب جولييت من غير روميو الصحفية ماهيتاب عبد الفتاح

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