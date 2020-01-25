رامي صبري يرفع شعار كامل العدد في حفل جدة



أحيا النجم رامى صبرى حفل غنائى كبير فى جدة والذى رفع شعار كامل العدد بحضور أكثر من 10 الاف متفرج والذى قدم من خلال عدد كبير من اغانيه الرومانسية بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" منها بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا وغيرها وتفاعل معه الجمهور بالهتاف وترديد أغانيه، كما أن تذاكر الحفل نفذت من أول يوم .

من ناحية أخرى طرح رامى صبرى أغنية جديدة، طرحها على شكل فيديو كليب من ألبومه جديد تحت عنوان "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك



" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".