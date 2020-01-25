بالمستندات.. شطب دعوي الشرنوبي لفسخ تعاقده ضد سارة الطباخ



وكان الشرنوبي قد أقام الدعوي بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية بهدف التخلص نهائيا من تعاقده الحصري مع شركة ايرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ لكن المحكمة شطبت الدعوي وهو ما يعني أن الشرنوبي اصبح مطالب بتنفيذ العقد او دفع الشرط الجزائي أو الحصول علي موافقة من منتجته بفسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة 600 ألف دولار، ومن المتوقع أن يشهد صراع الثنائي سخونة خلال الفترة القادمة خاصة أن موقف سارة يزداد قوة بشطب المحكمة الرفض .

تطور جديد قد يغير الأزمة المشتعلة بين المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ حيث قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار اشرف إمام في جلستها العلنية التي انعقدت بتاريخ 16 يناير الجاري شطب الدعوي رقم 687 لسنة 11 ق شطب دعوي المطرب محمد الشرنوبي ضد منتجة أعماله، والتي يتم نظرها منذ شهور .