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الطبوبي: "الإتحاد لم يقدم أسماء لتكون في الحكومة الجديدة"

السبت 25/يناير/2020 - 04:09 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكّد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إثر لقائه المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، اليوم البست 25 جانفي 2020، ضرورة تشكيل حكومة مضيّقة تعطي رسالة ايجابية في التقشف للمواطنين وتتميز بالنجاعة وبالتضامن بين أعضائها، وتكون قادرة على التأثير والاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية على جميع المستويات.

واعتبر الطبوبي أنه طال انتظار تشكيل الحكومة، مبيّنا أن التعامل مع الحكومة الجديدة سيكون على أساس قدرتها على الانجاز ومدى قدرتها على تجاوز الصعوبات، نافيا تقديم المنظمة لأي أسماء لتكون في الحكومة الجديدة.

كما أكد الطبوبي أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤوليته في اختيار فريقه، على أن يتميز هذا الفريق بالكفاءة ونظافة اليد والنزاهة وبالحسّ الوطني، وله دراية باستحقاقات المجتمع وقدرة على التصدي للجريمة المنظّمة، مشيرا غفب الآن ذاته، إلى أن أول بند في الالتزام الحكومي مع المنظمة الشغلية، هو احترام والالتزام بالتعهدات الممضاة والحفاظ على استمرارية الدولة ومصداقية التفاوض.

ويذكر أن رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ، كان قد انطلق منذ يوم الخميس 23 جانفي الجاري، في المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، إثر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية التونيسة قيس سعيّد، منذ يوم الإثنين 20 جانفي 2020، ليقوم بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، التي لا تتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
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