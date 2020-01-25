الطبوبي: "الإتحاد لم يقدم أسماء لتكون في الحكومة الجديدة"

أكّد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إثر لقائه المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، اليوم البست 25 جانفي 2020، ضرورة تشكيل حكومة مضيّقة تعطي رسالة ايجابية في التقشف للمواطنين وتتميز بالنجاعة وبالتضامن بين أعضائها، وتكون قادرة على التأثير والاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية على جميع المستويات.





واعتبر الطبوبي أنه طال انتظار تشكيل الحكومة، مبيّنا أن التعامل مع الحكومة الجديدة سيكون على أساس قدرتها على الانجاز ومدى قدرتها على تجاوز الصعوبات، نافيا تقديم المنظمة لأي أسماء لتكون في الحكومة الجديدة.





كما أكد الطبوبي أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤوليته في اختيار فريقه، على أن يتميز هذا الفريق بالكفاءة ونظافة اليد والنزاهة وبالحسّ الوطني، وله دراية باستحقاقات المجتمع وقدرة على التصدي للجريمة المنظّمة، مشيرا غفب الآن ذاته، إلى أن أول بند في الالتزام الحكومي مع المنظمة الشغلية، هو احترام والالتزام بالتعهدات الممضاة والحفاظ على استمرارية الدولة ومصداقية التفاوض.



