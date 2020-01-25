ضبط 15 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، اليوم السبت، وبالاشتراك مع وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف من ضبط 15 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعة في السوق السوداء.



كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من مديرية التموين، بورود معلومات تفيد بقيام أحد التجار ويدعى "ح.م.ع"، 45 سنة، ومقيم ببندر بني سويف بتجميع الدقيق المدعم وذلك لإعادة بيعه في السوق السوداء.



وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبره من مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين شارك فيها وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والعقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، وأحمد دياب وكيل مديرية التموين، رمضان معوض رئيس الرقابة التموينية، نادر شفيق مدير إدارة التجارة الداخلية.



وضبطت الحملة 15 طن دقيق داخل أحد المخازن التابعة للتاجر وقبل بيعه فى السوق السوداء وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

