ماسك الحليب والأرز للحصول على بشرة خالية من الشوائب

نقدم لكِ عزيزتي مكونات ماسك الحليب والزبادي والأرز المطحون للحصول على بشرة خالية من الشوائب ونقية وبيضاء كالثلج، فقط اتبعي الخطوات التالية:





المكونات





- 1 ملعقة كبيرة من الحليب

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة أرز مطحون

- 3 قطرات زيت لوز حلو





طريقة تحضير الماسك





اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الماسك على بشرتكِ، مع الفرك قليلًا.

اتركي الماسك حتى يجف أو بعد مرور نصف ساعة.

ازيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، للحصول على تفتيح وبشرة وردية ناعمة.