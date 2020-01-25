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بهي الدين: مبيعات معرض الكتاب تؤكد أن أسعاره في متناول الجميع

السبت 25/يناير/2020 - 02:50 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس معرض الكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمتلك الريادة العربية على مستوى سوق الكتاب والنشر، نافيًا ما تردد حول ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب بنسبة 40% عن العام الماضي، مشددًا على ان هناك نحو 900 دار نشر خاصة تشارك بالمعرض تقدم أسعار مناسبة للجمهور، بينما دور النشر الحكومية فهي تقدم الكتب بسعر التكلفة فقط وأقل.

وأوضح "بهي الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن هناك كتب يصل سعرها لجنيه واحد بمعرض الكتاب، وهناك كتب إصدارات 2019، و2020 يصل سعر النسخة لـ 3-5 جنيه، مثل السلسلة التنويرية "رؤية" التي تهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشأ والشباب بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة، وموسوعة جمال حمدان شخصيات مصر سعرها مجتمعة 140 جنيه، إصدار الهيئة العامة المصرية للكتاب.

وتابع نائب رئيس معرض الكتاب، أن مبيعات معرض الكتاب تؤكد أن أسعار الكتب في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن المعرض يقدم زاد ثقافي وفير على مستوى اللقاءات الفكرية ولقاء المبدعين ورموز العلم والمعرفة والشعراء والكتاب والروائيين، وبرنامج قوى للسنغال ضيف شرف المعرض هذا العام وهناك اهتمام قوي بالثقافة الإفريقية هذا العام إلى جانب عروض السينما والمسرح الحديث هذا العام، لأحدث الأفلام المصرية الوثائقية.
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الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب القاهرة معرض الكتاب العامة المصرية للكتاب اخبار مصر

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