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محافظ السويس يهنئ القيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة (صور)
السبت 25/يناير/2020 - 02:48 م
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أبوبكر عبد المعز
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قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، صباح اليوم السبت، خلال جولة تفقدية يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد، التهنئة للواء رجب عبد العال مدير الأمن والقيادات الأمنية وأفراد الشرطة المتواجدين بشوارع وميادين المحافظة بمناسبة عيدهم الـ68.
وأكد محافظ السويس، على الدور البطولي لرجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان واستقرار المجتمع.
رافق المحافظ عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في السويس.
رافق المحافظ عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في السويس.
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