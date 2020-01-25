"قضاة مجلس الدولة" يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

وجاء في خطاب التهنئة: "نحنُ رئيسُ وأعضاءُ مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وعلى خطى الشعب المصري العظيم؛ وإذ نستشعرُ عظمَ المسئوليةِ وثقلَ التبعةِ الملقاةِ على عاتقكم ورجالِ الشرطةِ البواسل في حفظِ الأمنَ والاستقرارَ للبلادِ والعباد".



وأضاف الخطاب "نحن وإذ نقدر دورَكم، خاصة في هذه الأيام في صدِ ونحرِ العدوانِ الفكريِ الذي يستهدفُ البلاد؛ عدوانٌ يتَولَّىٰ كِبْرَهُ أولئك الذين يغلفون أفكارَهم ويشيعونَها بأساليبٍ ماهرة ماكرة فيلبسونها ثوبَ الوطنيةِ، وما هي من الوطنيةِ في شيء، فليس أشدُ إيذاءً للمجتمعِ من هؤلاءِ الذين مردوا على النفاق، فاتخذوا الوطنية شعارًا لا عقيدة يؤمنون بها".



وتابع الخطاب "نحن وإذ نثمن جهدكم وتضحياتكم بالنفس والدم، تجاه سهامٌ صُوِّبَت وما فتئت للوطن، وشباكٌ حوله قد نُصِبَت، ورُدت على أعقابها، بفضلِ إيمانِكم برسالتِكم السامية، فإننا نقدم لكم في عيدِكم، وعيدِ المصريين جميعًا، التهنئةَ والتحيةَ والتقديرَ، ودعاءً إلى المولى -عز وجل- أن يحفظكم ومصرنا الغالية من كل مكروهٍ وسوءٍ".



وصرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم، مدير المكتب الإعلامي لنادي قضاة مجلس الدولة.

هنأ نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة النادي، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.