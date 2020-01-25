Advertisements
Advertisements
Advertisements

"قضاة مجلس الدولة" يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 02:37 م
Advertisements
قضاة مجلس الدولة
قضاة مجلس الدولة
هدير حمزة
Advertisements
هنأ نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة النادي، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء في خطاب التهنئة: "نحنُ رئيسُ وأعضاءُ مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وعلى خطى الشعب المصري العظيم؛ وإذ نستشعرُ عظمَ المسئوليةِ وثقلَ التبعةِ الملقاةِ على عاتقكم ورجالِ الشرطةِ البواسل في حفظِ الأمنَ والاستقرارَ للبلادِ والعباد".

وأضاف الخطاب "نحن وإذ نقدر دورَكم، خاصة في هذه الأيام في صدِ ونحرِ العدوانِ الفكريِ الذي يستهدفُ البلاد؛ عدوانٌ يتَولَّىٰ كِبْرَهُ أولئك الذين يغلفون أفكارَهم ويشيعونَها بأساليبٍ ماهرة ماكرة فيلبسونها ثوبَ الوطنيةِ، وما هي من الوطنيةِ في شيء، فليس أشدُ إيذاءً للمجتمعِ من هؤلاءِ الذين مردوا على النفاق، فاتخذوا الوطنية شعارًا لا عقيدة يؤمنون بها".

وتابع الخطاب "نحن وإذ نثمن جهدكم وتضحياتكم بالنفس والدم، تجاه سهامٌ صُوِّبَت وما فتئت للوطن، وشباكٌ حوله قد نُصِبَت، ورُدت على أعقابها، بفضلِ إيمانِكم برسالتِكم السامية، فإننا نقدم لكم في عيدِكم، وعيدِ المصريين جميعًا، التهنئةَ والتحيةَ والتقديرَ، ودعاءً إلى المولى -عز وجل- أن يحفظكم ومصرنا الغالية من كل مكروهٍ وسوءٍ".

وصرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم، مدير المكتب الإعلامي لنادي قضاة مجلس الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية وزارة الداخلية مجلس الدولة قضاة مجلس الدولة عيد الشرطة

أخبار تهمك

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

الوحش يعود.. جماهير ريال مدريد تنتظر ورقة زيدان الرابحة

منذ ساعة و نصف

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

ليفربول مستعد لدفع 70 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 18 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يصدم "فايلر" قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم ريال مدريد جاهز للديربي

منذ أقل من ساعة

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status