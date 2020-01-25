ارتفاع حاد في أسعار الذهب بالسوق المحلي





ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس ارتفاعا مفاجئا وصل إلى نحو 5 جنيهات في العيار ليصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 690 جنيها مقابل 685 جنيها.





سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 690 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591.4 جنيه.

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 788.5 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 5520 جنيهًا.





وشهد سعر الذهب على مستوى العالم حالة من الارتفاع متأثرا باضطراب الاوساط الاقتصادية العالمية على خلفية انتشار فيروس كورنا في 4 قارات وارتفاع الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.





وارتفع كان السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1573.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ بداية شهر يناير الجارى عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.







