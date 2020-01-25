Advertisements
Advertisements
Advertisements

دراسة: الإجهاد يؤدي إلى "الشيب"

السبت 25/يناير/2020 - 01:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
حث العلماء على ربط التجارب المجهدة بظاهرة شيب الشعر. ومع ذلك، ظلت الأسباب لغزًا حتى وقت قريب. واكتشف علماء جامعة هارفارد كيف تتم العملية ونشروا نتائجهم في مجلة نيتشر.

ووجد فريق من الباحثين بقيادة الدكتور "ياشيه هسو"، أستاذ مشارك في الخلايا الجذعية والبيولوجيا التجددية في جامعة هارفارد، أن الإجهاد ينشط الأعصاب التي تشكل جزءًا من استجابة القتال، أو الطيران، والتي بدورها تتسبب في أضرار دائمة للصباغ، وتجديد الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر.

واضطر الباحثون أولًا إلى تضييق نطاق نظام الجسم المسؤول عن ربط الإجهاد بلون الشعر، بما في ذلك احتمال وجود صلة بين الشعر الرمادي والكورتيزول، لأن التوتر يؤدي دائمًا إلى رفع مستويات الهرمون.

ولقد اعتقدوا أن الكورتيزول قد يلعب دورًا، حيث أزالوا الغدة الكظرية من الفئران حتى لا يتمكنوا من إنتاج هرمونات شبيهة بالكورتيزول، ولا يزال شعرهم رماديًا تحت الضغط.

وبعد القضاء بشكل منهجي على الاحتمالات المختلفة، شحذ الباحثون نظام الأعصاب الودي، المسؤول عن استجابة الجسم للحرب، أو الطيران.

وتتفرع الأعصاب إلى كل شعيرة عن طريق الجلد، ووجد الباحثون أن الإجهاد يؤدي إلى إطلاق هذه الأعصاب للنورادرينالين الكيميائي، الذي يتم أخذه بواسطة الخلايا الجذعية القريبة لتجديد الصباغ.

وفي تقرير نشره موقع جامعة هارفارد، قال هسو "عندما بدأنا في دراسة هذا، كنت أتوقع أن يكون الإجهاد سيئًا للجسم، ولكن التأثير الضار للتوتر الذي اكتشفناه كان يتجاوز ما تصورت.

وأضاف، بعد بضعة أيام فقط، ضاعت جميع الخلايا الجذعية التي تعمل على تجديد الصباغ، وبمجرد أن تختفي، لن تتمكن من تجديد الصباغ بعد الآن. نقلًا عن ساينس بلوج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دراسة الشيب التوتر

أخبار تهمك

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 17 ساعة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ أقل من ساعة

صحيفة إسبانية: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الموعد

منذ ساعة و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

باحثون يتوصلون لعلاج "صدمة الحساسية" التي تُسبب إنهيار الجسم في دقائق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status