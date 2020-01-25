زعيمة هونج كونج: إلغاء جميع الزيارات الرسمية للصين واحتفالات رأس السنة القمرية

أعلنت كاري لام، زعيمة هونج كونج، اليوم السبت، حالة طوارئ بشأن الفيروس الجديد، في المركز المالي الآسيوي، وصرحت بأن هناك حزمة من التدابير للحد من روابط المدينة مع الصين القارية.





وقالت "لام"، إن جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسى الصيني واحتفالات رأس السنة القمرية الرسمية سيتم الغاؤها على الفور، حسب وكالة رويترز.





وأضافت، أنها طلبت المساعدة من مجلس الدولة الصيني لضمان أن تكون إمدادات القناع الحالية كافية.





ووفقًا لـ"رويترز"، ستظل المدارس، التي تعمل الآن في إجازات العام القمري الجديد، مغلقة حتى 17 فبراير، بينما سيتم إيقاف الرحلات الداخلية والخارجية ورحلات السكك الحديدية عالية السرعة بين هونج كونج ووهان. قد يطلبون أيضًا من الجامعات تمديد الإجازات أيضًا.





وأوضحت "لام": "أحث جميع المواطنين على أن يظلوا متحدين لمحاربة الوباء لحماية صحة وسلامة جميع سكان هونج كونج."





وأشارت زعيمة هونج كونج، إلى أنه سيكون من غير العملي إغلاق جميع المعابر الحدودية مع البر الرئيسي.





جاءت تصريحات "لام"، بعد ساعات من عودتها من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ووسط توترات أوسع في الوقت الذي يصارع فيه فريقها في بعض الأحيان احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة استمرت لمدة سبعة أشهر.





انتقد بعض المتظاهرين التدخل المتزايد من بكين سعيًا للحد من حريات المدينة في حين أعرب آخرون عن خوفهم من زيادة الاندماج مع البر الرئيسي.





أكدت السلطات الصحية بالمدينة 5 حالات إصابة بفيروس كورونا، وكلها مرتبطة بوهان، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، مع علاج 122 شخصًا آخر يشتبه في إصابتهم بالمرض.