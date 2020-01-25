حقيقة مقابلة ميجان ماركل والإعلامية إلين دي جينيريس



هل تستعد إلين دي جينيريس لمقابلة ميجان ماركل؟ هذه آخر شائعات ظهرت حول دوقة ساسكس. حيث تم عرض تقرير يزعم أن الدوقة ميجان ماركل، ستقوم بمقابلة مع مقدمة البرامج الحوارية إلين دي جينيريس، إذا كان هذا صحيحًا، فستكون هذه هي أول مقابلة لها حيث تتخلى هي وزوجها الأمير هاري عن العائلة المالكة. ومع ذلك على الرغم من أن هذا يبدو مثيرًا، يبدو أن شائعات المقابلة ليست ببساطة دقيقة.



أكد مصدر ملكي ل E News تفيد بأن "التقارير عن أي مقابلات متفق عليها، بما في ذلك مع إلين، غير صحيحة".



كما يعلم عشاق دوق ودوقة ساسكس، عاد الزوجان حاليًا إلى كندا بعد انفصالهما عن العائلة المالكة. انتهت الملكة إليزابيث الثانية مؤخرًا من إبرام اتفاق بشأن خروج هاري وميجان. وفي بيانها قالت الملكة إن هاري وميجان وابنهما أرتشي هاريسون "سيظلون دائمًا أعضاء محبوبين من عائلتي".



في بيان منفصل من قصر باكنجهام، تم الكشف عن شروط صفقة الإنفصال.



وجاء في البيان: "إن دوق ودوقة ساسكس ممتنون لجلالة الملكة والأسرة الملكية لدعمهما المستمر أثناء بدء الفصل التالي من حياتهم، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه في هذا الترتيب الجديد، فهم يدركون أنه يتعين عليهم التراجع عن الواجبات الملكية، بما في ذلك التعيينات العسكرية الرسمية. ولن يتلقوا أموالًا عامة بعد ذلك للواجبات الملكية".



وتابع البيان: "لن يستخدم دوق ودوقة ساسكس ألقاب صاحب السمو الملكي لأنهم لم يعودوا أعضاءً في العائلة المالكة، شارك دوق ودوقة ساسكس رغبتهما في سداد نفقات المنحة السيادية لتجديد منزل Frogmore، الذي سيظل منزل عائلتهما في المملكة المتحدة".



يتم تعيين هذه الشروط الجديدة لهاري وميجان هذا الربيع.

