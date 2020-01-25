أمن الشرقية يوزع الورود على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

وزعت مديرية أمن الشرقية، الورود، على المواطنين، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.



وقدم المواطنون التهنئة لرجال الشرطة، ورددوا عبارات الثناء على دورهم في حماية الشعب، وتحقيق الانضباط والاستقرار الأمني بمختلف أرجاء المحافظة.



كما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة، تعبيرًا عن مشاعر الحب الصادقة التي تربط بين الشرطة والمواطنين ورسخت من مفاهيم الاحترام والتقدير الملموس بين الشرطة والشعب.