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أمن الشرقية يوزع الورود على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 01:01 م
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الأمن
الأمن
سمر السيد
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وزعت مديرية أمن الشرقية، الورود، على المواطنين، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.

وقدم المواطنون التهنئة لرجال الشرطة، ورددوا عبارات الثناء على دورهم في حماية الشعب، وتحقيق الانضباط والاستقرار الأمني بمختلف أرجاء المحافظة.

كما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة، تعبيرًا عن مشاعر الحب الصادقة التي تربط بين الشرطة والمواطنين ورسخت من مفاهيم الاحترام والتقدير الملموس بين الشرطة والشعب.
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الكلمات المفتاحية

عيد الشرطة احتفالات عيد الشرطة أمن الشرقية

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