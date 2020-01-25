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بـ2 جنيه.. مبادرة لتخفيف معاناة المحتاجين في كفرالشيخ (صور)

السبت 25/يناير/2020 - 12:47 م
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الأطباق المعروضة
الأطباق المعروضة
عمرو الشامي
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دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفرالشيخ، مبادرة لتخفيف معاناة المحتاجين والفقراء، بعنوان "خذ ما تحتاجه بـ 2 أو 3 جنيهات"، حيث تتضمن دعوة أصحاب المحال التجارية "السوبر ماركت" إلى عدم رفض بيع الجبن ومشتقاته واللانشون، وغيره بسعر 2 جنيه، كما يفعلون عادة بحجة غلاؤها.

ودعا رواد التواصل؛ إلى رفع الحرج عن المحتاج وعدم الكسر بخاطره، بتخصيص أطباق بكل ما يحتاجه وبيعه بالسعر الذي يطلبه، وإن تعرض البائع للخسارة أحيانا، أو عدم الربح.

وجاءت الاستجابة سريعة من أصحاب المحال التجارية، حيث خصصوا أطباقًا بكميات مناسبة بأسعار زهيدة تتراوح من بين 2 إلى 3 جنيهات.
بـ2 جنيه.. مبادرة لتخفيف معاناة المحتاجين في كفرالشيخ (صور)
بـ2 جنيه.. مبادرة لتخفيف معاناة المحتاجين في كفرالشيخ (صور)
بـ2 جنيه.. مبادرة لتخفيف معاناة المحتاجين في كفرالشيخ (صور)
بـ2 جنيه.. مبادرة لتخفيف معاناة المحتاجين في كفرالشيخ (صور)
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الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل معاناة المحتاجين مبادرة تخفيف معاناة

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