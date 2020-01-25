بابا الفاتيكان يلتقي النائب مايكل ريتشارد بنس

التقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمس، نائب رئيس الولايات المتحدة مايكل ريتشارد بنس.



وخلال اللقاء الذي عقد في الفاتيكان، سلّم الحبر الأعظم نائب الرئيس نسخة من رسالته ليوم السلام العالمي، وفيها يدعو قداسته إلى المساعدة في بناء السلام، وتعزيز عالم أكثر عدلا وتضامن وأخوّة، كون آثار الحرب حتى اليوم "تؤثر على الفقراء والضعفاء بشكل خاص".



وأجريت محادثات خاصة لمدة ساعة من الوقت.



وبعد لقائه البابا فرنسيس، التقى نائب الرئيس مايك بنس مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، ومع أمين سر الحاضرة للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر.