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لجنة لمتابعة سير العمل بمستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ

السبت 25/يناير/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أرسلت مديرية الصحة بكفر الشيخ، بقيادة الدكتورة سوسن سلام، وكيلة الوزارة، لجنة مكبرة مكونة من إدارة المستشفيات والطب العلاجي ومكافحة العدوى والجودة، لمستشفى قلين المركزي لمتابعة التجهيزات التي تجرى حاليا، وكذلك سير العمل بالمستشفى.

وضمت اللجنة كل من: الدكتور أحمد بكر، مساعد مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد قنديل، مساعد مدير إدارة المستشفيات، والدكتوره مروة حمودة، مساعد مدير إدارة مكافحة العدوي، والدكتور إبراهيم شرارة، مساعد مدير إدارة الجودة، وهالة كلبوش، مساعد مدير إدارة الصحة والسلامه المهنية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لوكيلة الوزارة للتقييم واتخاذ ماتراه مناسبا.

يذكر أن الدكتورة سوسن سلام، وكيلة الوزارة، قد أكدت أن محافظة كفر الشيخ تعاني من عجز شديد في عدد الأطباء، وهو ما دفعهم لمناقشة التعاقد مع أطباء فوق الستين عاما لتعويض العجز.
لجنة لمتابعة سير العمل بمستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ
لجنة لمتابعة سير العمل بمستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ
لجنة لمتابعة سير العمل بمستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ
لجنة لمتابعة سير العمل بمستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ
لجنة لمتابعة سير العمل بمستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ
لجنة لمتابعة سير العمل بمستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ
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الكلمات المفتاحية

مستشفى قلين المركزي كفر الشيخ تفتيش

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