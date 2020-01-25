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20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)

السبت 25/يناير/2020 - 11:09 ص
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زلزال تركيا
زلزال تركيا
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تسبب زلزال تركيا في إحداث ضرر بالغ بالمنشآت والأرواح، حيث وصل عدد الضحايا إلى 20 قتيلا، وأصيب قراب الـ 1015، حسبما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ، للكارثة التي ضربت البلاد أمس الجمعة.

أضرار زلزال تركيا

وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن أرقام القتلى والجرحى الذين خلفهم زلزال تركيا حيث أنقذ شخصان من تحت الأنقاض في ولاية ألازيغ، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض.

عدد قتلى ومصابي زلزال تركيا

وأوضحت الإدارة في بيانها عن زالزال تركيا المدمر، أن عدد الوفيات وصل 20 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 1015، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفا.

قوة زلزال تركيا

وبلغت قوة زلزال تركيا 6.8 درجات على مقياس ريختر، أعقبتها هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات ، تسببت في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ.

أول تعليق من السلطات على زلزال تركيا

وتعقيباً على زلزال تركيا أفادت السلطات التركية بأن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.
 
فرق الإنقاذ المشاركة عقب زلزال تركيا

يذكر أن زلزال تركيا الذي ضرب البلاد ليلة أمس الجمعة، شارك فيه  قرابة الـ500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
20 قتيلا و1015 مصابا.. التفاصيل الكاملة بشأن زلزال تركيا (صور)
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