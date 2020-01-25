خبير أمني: دور الداخلية في حياة المواطن من ولادته حتى وفاته

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجنود المصريين ظلوا يقاومون في موقعة الإسماعيلية 1952 حتى أخر طلقة معهم، ولم يتم إمدادهم بذخيرة أخرى.





وكشف "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الجنرال الإنجليزي أمر بتحية أبطال الشرطة المصريين في موقعة الإسماعيلية على ما قدموه خلال الموقعة، معلقا: "هى دي مصر".



