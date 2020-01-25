Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير أمني: دور الداخلية في حياة المواطن من ولادته حتى وفاته

السبت 25/يناير/2020 - 11:11 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجنود المصريين ظلوا يقاومون في موقعة الإسماعيلية 1952 حتى أخر طلقة معهم، ولم يتم إمدادهم بذخيرة أخرى.

وكشف "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الجنرال الإنجليزي أمر بتحية أبطال الشرطة المصريين في موقعة الإسماعيلية على ما قدموه خلال الموقعة، معلقا: "هى دي مصر".

وعن دور وزارة الداخلية في حياة المواطن، أوضح أن قطاع الأحوال المدنية بالوزارة يتعامل مع المواطن من ميلاده حتى وفاته، منوها بأنه سيكون هناك ماكينات للأحوال المدنية لاستخراج كافة الوثائق، وستتوفر في كل الأماكن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المواطنين السجل المدني الداخلية الحكومة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

ظاهرة مؤثرة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 14 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 16 ساعة

live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

قيادة سابقة بالداخلية يطالب بوضع لافتات لتهنئة الشرطة بعيدهم

تحيه للشهداء البواسل.. أسباب اختيار 25 يناير عيدًا للشرطة

"الأحوال المدنية" توجه نصائح للطلاب الدارسين خارج المملكة

تعرف على مميزات خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

الأحوال المدنية: لا رسوم حال تجديد الهوية قبل انتهائها بـ 180 يوم

الأحوال المدنية تفتتح معملا لترميم الوثائق ومعالجتها بالرياض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

05:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status