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خبير أمني: دور الداخلية في حياة المواطن من ولادته حتى وفاته
السبت 25/يناير/2020 - 11:11 ص
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هدى عبدالرازق
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قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجنود المصريين ظلوا يقاومون في موقعة الإسماعيلية 1952 حتى أخر طلقة معهم، ولم يتم إمدادهم بذخيرة أخرى.
وكشف "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الجنرال الإنجليزي أمر بتحية أبطال الشرطة المصريين في موقعة الإسماعيلية على ما قدموه خلال الموقعة، معلقا: "هى دي مصر".
وعن دور وزارة الداخلية في حياة المواطن، أوضح أن قطاع الأحوال المدنية بالوزارة يتعامل مع المواطن من ميلاده حتى وفاته، منوها بأنه سيكون هناك ماكينات للأحوال المدنية لاستخراج كافة الوثائق، وستتوفر في كل الأماكن.
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