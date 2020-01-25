أكاديمية البحث العلمي تعلن وظائف الشاغرة





كما يهدف إلى تحقيق التفاهم المشترك بين شعوب المنطقة ونشر ثقافة التسامح والسلام عن طريق العلم والتكنولوجيا، لا سيما خدمة العديد من المجالات العلمية ذات الصفة البينية والتطبيقات ذات العائد الاقتصادي في مجالات تصنيع الدواء وهندسة المواد والطب والزراعة والآثار.



وأعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث وتطبيقات ضوء السينكرترون، عددا من الوظائف المطلوب شغلها، والتي تشتمل على:



Accelerator Physicist



https:www.sesame.org.jonode546



Users Officer



https:www.sesame.org.jonode545



Mechanical Engineer survey and alignment



https:www.sesame.org.jonode309



CommunicationPublic Relation Officer



https:www.sesame.org.jonode263



ويتم التقدم للوظائف إلكترونيًا، على الرابط أسفل كل وظيفة والذي يشمل بيانات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة لكل منهم، على أن يكون الموعد النهائي للوظيفة الأولى والثانية هو أول مارس 2020، ومن الوظيفة الثالثة حتى الرابعة سيظل الإعلان متاحًا لتلقي الطلبات حتى يتم شغل تلك الوظائف.



حددت أكاديمية البحث العلمي، آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة SESAME، وهو مارس 2020.وتأتي هذه الوظائف، في إطار مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بشأن تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، والتي أصبحت من خلالها الشبكات العلمية القومية المتخصصة إحدى الآليات التنفيذية لها، وفي ضوء مشروع السينكروترون (SESAME) كأحد الشبكات الفرعية لشبكة العلوم النووية.ويعتبر المشروع، أكبر وأهم المشاريع العلمية والبحثية، في منطقة الشرق الأوسط، والذي تقوم فكرته الفريدة على بناء مركز تميز بحثي عالمي يكون نواة لنهضة علمية وتعليمية في منطقة الشرق الأوسط.