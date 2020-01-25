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أكاديمية البحث العلمي تعلن وظائف الشاغرة

السبت 25/يناير/2020 - 11:06 ص
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أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
أية حمروشي
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حددت أكاديمية البحث العلمي، آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة SESAME، وهو مارس 2020.

وتأتي هذه الوظائف، في إطار مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بشأن تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، والتي أصبحت من خلالها الشبكات العلمية القومية المتخصصة إحدى الآليات التنفيذية لها، وفي ضوء مشروع السينكروترون (SESAME) كأحد الشبكات الفرعية لشبكة العلوم النووية.

ويعتبر المشروع، أكبر وأهم المشاريع العلمية والبحثية، في منطقة الشرق الأوسط، والذي تقوم فكرته الفريدة على بناء مركز تميز بحثي عالمي يكون نواة لنهضة علمية وتعليمية في منطقة الشرق الأوسط.

كما يهدف إلى تحقيق التفاهم المشترك بين شعوب المنطقة ونشر ثقافة التسامح والسلام عن طريق العلم والتكنولوجيا، لا سيما خدمة العديد من المجالات العلمية ذات الصفة البينية والتطبيقات ذات العائد الاقتصادي في مجالات تصنيع الدواء وهندسة المواد والطب والزراعة والآثار.

وأعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث وتطبيقات ضوء السينكرترون، عددا من الوظائف المطلوب شغلها، والتي تشتمل على:

Accelerator Physicist

https:www.sesame.org.jonode546

Users Officer

https:www.sesame.org.jonode545

Mechanical Engineer survey and alignment

https:www.sesame.org.jonode309

CommunicationPublic Relation Officer

https:www.sesame.org.jonode263

ويتم التقدم للوظائف إلكترونيًا، على الرابط أسفل كل وظيفة والذي يشمل بيانات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة لكل منهم، على أن يكون الموعد النهائي للوظيفة الأولى والثانية هو أول مارس 2020، ومن الوظيفة الثالثة حتى الرابعة سيظل الإعلان متاحًا لتلقي الطلبات حتى يتم شغل تلك الوظائف.
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الكلمات المفتاحية

وظائف شاغرة البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي

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