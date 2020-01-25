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هايدي محمد: "زعلانة من حماقي.. وتامر حسنه موقفه تجاهي عظيم"

السبت 25/يناير/2020 - 09:52 ص
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هايدي محمد
هايدي محمد
رانيا ماهر
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أشعلت الطفلة هايدي محمد، مواقع التواصل الإجتماعي من بعد أن استبعدها من برنامج ذا فويس كيدز لتصبح حديث السوشيال ميديا، وعبرت هايدي عبرت عن حزنها لعدم اختيارها.

وقالت هايدي محمد خلال مقابلتها ببرنامج "Et بالعربي"، أنه كانت تنوي أن تختار الفنان محمد حماقي معللة السبب بأنه كان أكثر شخص سيفهمها وسيتعاطف معها لأنه ابن بلدها، وعبرت عن حزنها تجاه الفنان محمد حماقي قائله:" انا زعلانة جدا لأنة ماوقفش جمبي في الموقف دا".

وتابعت هايدي حديثها أنه شئ كبير أنها تقف على مسرح كبير مثل مسرح ذا فويس كيدز، ولكنها لم تكن تتخيل أن لا يختارها أخد من لجنة الحكام.

وقالت عن فيديو الفنان تامر حسني لها الذي وعدها باصطحابها معه في إحدى  حفلاته القادمة بأنها كانت لا تصدق ذلك وأن موقف تامر حسني وموقف حماقي الفرق كبير.

يُشار أن المتسابقة هايدي قامت خلال الحلقة بغناء أغينة "هذه ليلتي" للفنانة الراحلة أم كلثوم، ورغم صوتها الرائع إلا أنه لم يلتفت لها أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، وفوجئ متابعون البرنامج أنهم قاموا بحذف أغنية الطفلة هايدي محمد من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والجدير بالذكر أن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز "، الموسم الثالث، تضم كل من الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي
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