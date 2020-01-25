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عين.. هل يقود هالاند بروسيا دورتموند للبطولات هذا الموسم؟

السبت 25/يناير/2020 - 09:13 ص
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هالاند
هالاند
ريهام عبد المحسن
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عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه بروسيا دورتموند الألماني في أول ظهور له مع أسود الفستفاليا للفوز على أوجسبورج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني. بدأ النجم النرويجي الشاب المباراة من على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند في الدقيقة 56 عقب تأخر بروسيا دورتموند بنتيجة 1-3. وعقب نزوله بـ3 دقائق فقط، تمكن هالاند من تسجيل هدفه الأول. وفي الدقيقة 70، سجل هالاند الهدف الثاني له والرابع لدورتموند. ووقع النجم النرويجي على الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 79. وكان هالاند انضم إلى بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد أن دفع النادي الألماني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريد بول سالزبورج النمساوي.

واختارت عين الفجر الرياضي هالاند نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي .

ولد إيرلينج براوت هالاند في 21 يوليو 2000 في مدينة ليدز غرب يوركشير في إنجلترا عندما كان والده آلف إينج هالاند محترفا في صفوف ليدز يونايتد. بدأ إيرلينج هالاند مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي برلين النرويجي وفي عام 2015 لعب لفريق الشباب بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2016 الذي لعب له 16 مباراة، منهم 4 مباريات خاضها كأساسي و12 مباراة كاحتياطي. في 1 فبراير 2017، أعلن نادي مولدي النرويجي انضمام هالاند له. خاض هالاند مع مولدي 2604 دقيقة في 49 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 26 مباراة كأساسي و23 مباراة كاحتياطي، تم استبدال هالاند في 15 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 29 مباراة. سجل هالاند 19 هدف طوال مشواه مع مولدي.

في 19 أغسطس 2018، أعلن ريد بول سالزبورج النمساوي انضمام هالاند له في الأول من يناير 2019 بعقد مدته خمس مواسم، خاض هالاند مع ريد بول 1800 دقيقة في 30 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 20 مباراة كأساسي و10 مباريات كاحتياطي، تم استبدال هالاند في 10 مباريات وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 14 مباراة. سجل هالاند 30 هدف طوال مشواه مع ريد بول سالزبورج.

قبل بداية العام الحالي بيومين، أنهى هالاند إجراءات انتقاله إلى بروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو لمدة أربع مواسم ونصف. خاض هالاند مع بروسيا دورتموند حتى الآن 78 دقيقة في مبارتين في المسابقات المحلية والقارية خاضهما كاحتياطي، كان هالاند حبيسا لمقعد البدلاء في مبارتين. سجل هالاند 3 أهداف طوال مشواه مع بروسيا دورتموند حتى الآن.

* مشواره الدولي :
في 2015، انضم هالاند إلى صفوف منتخب النرويج تحت 15 عامًا وظل يتنقل بين صفوف منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول هذا العام وهو في العشرين من عمره. خاض هالاند 1743 دقيقة في 25 مباراة مع منتخبات الناشئين والمنتخب الأول حتى الآن، منهم 21 مباراة كأساسي و4 مباريات كاحتياطي، تم استبدال هالاند في 10 مباريات وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 6 مباريات. سجل هالاند 21 هدف طوال مشواه مع منتخبات النرويج حتى الآن.

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