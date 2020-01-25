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أزمة جديدة في تركيا.. نقص في نحو 120 نوع من الأدوية

السبت 25/يناير/2020 - 08:44 ص
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أزمة أدوية
أزمة أدوية
وكالات
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صحيفة "زمان" التركية، اليوم السبت، عن المفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، وذلك مع اقتراب موعد الكشف عن زيادة جديدة بأسعار الأدوية في 19 فبراير القادم.

                             

وقالت صحيفة زمان، في تقرير لها، إن الأسواق التركية تعاني من نقص في نحو 120 نوع من الأدوية، لافتة إلى أن السلطات ستفرض زيادة جديدة في أسعار الأدوية في 19 فبراير.

 

وبحسب الصحيفة التركية، يتم تسعير الأدوية في تركيا منذ العام 2004 وفق ما يعرف بـ"مؤشر اليورو الثابت"، وخلال أول 45 يوم من كل سنة، تبدأ مفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للاتفاق على الأسعار بحسب قيمة اليورو، وعقب مرور 15 يوم على القرار المتخذ بين الطرفين، يبدأ بيع الأدوية بالأسعار الجديدة.

 

وتشهد تركيا في مدة الخمسين يوما الأولى أزمة أدوية، حيث تعمل الشركات العاملة في هذا الميدان على ضخ الأدوية بكميات محدودة في الأسواق، الأمر الذي يسبب أزمة ونقصا في الإمدادات.

 

ونقلت صحية زمان من مصادرها، أن ارتفاع أسعار الأدوية سيكون في حدود 12 في المئة اعتبار من فبراير 2020.

 

وسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة في تفاقم الأزمة التي تشهدها تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ أن شركات الدواء رفضت تثبيت سعر اليورو الخاص بتحديد أسعار الدواء عند مستوى 3.40 ليرة رغم ارتفاع سعر اليورو إلى 6.57 ليرة.

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الكلمات المفتاحية

نقص الادوية تركيا ازمة في تركيا أزمة أدوية

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