تعرف على عدد مشاهدات "الصعيد يا دولة" لحكيم (فيديو)

نجح كليب "الصعيد يا دولة" للمطرب الشعبي حكيم، في حصد عدد مشاهدات ضخم منذ طرحه بقناة حكيم الرسمية بموقع الفيديوهات "يويتوب".





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر166,799 مشاهدة منذ طرحه أول أمس 23 يناير الجاري.





ولاقت الأغنية رواجًا لدى الجمهور، حيث حازت على إعجاب الكثير وهي من كلمات عصام حجاج، وتلحين تامر حجاج.





"الموضة السنة دي"

ومؤخرًا طرح حكيم، كليب أغنيته الجديدة "الموضة السنة دي" ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها في 16 يونيو الجاري.





الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.



