كشف حساب للجنة الخماسية ومصير صالح جمعة في الأهلي (فيديو)

حلقة جديدة من حلقات الإعلامي فيصل زيدان على يوتيوب وبرنامجه " ONE TOUCH “ يتعرض فيها لعدة محاور تشغل الرأى العام الرياضي .. الاهلى والنجم الساحلي كصدام كروى عربي إفريقى مرتقب .. وموقف صالح جمعة بعد تصريحات فايلر النارية بخصوصه .. وكشف حساب لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم من صفحات الموقع الرسمى للاتحاد نفسه .

ماذا يقصد اتحاد الكرة بكلمة " حوكمة " .. ما هى حكاية الخواجة " كوهين " ومتى نمتلك جدول مسابقات " ثابت " ومحدد بعيداً عن التعديلات والتأجيلات التى تضربه وتضرب منتج الدورى ككل بشكل متواصل ؟











