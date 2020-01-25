قبل مواجهة مازيمبي.. مصائب ميتشو عند كالتيرون لم تكن فوائدُ









"مصائب قوم عند قوم فوائد" قالها العرب قديما ولم يدركها باتريس كالتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الذي لم يستفد من أخطاء الصربي ميتشو مدرب الأبيض الأسبق حيث أهدر الفارس الأبيض فرصة حسم التأهل الرسمي لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي أمام مازيمبي.







الزمالك يتعادل سلبياً أمام ضيفه مازيمبي ويفشل في فك العقدة



وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبياً بدون أهداف مع ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي ليفشل الفريق الأبيض في حسم بطاقة التأهل الرسمية لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكذلك فك عقدة الفوز على بطل الكونغو والتي استمرت 18 عام منذ ثنائية عبد الحليم علي مهاجم القلعة البيضاء السابق في 2002.





بهذا التعادل رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 7 في التدريب الثاني للمجموعة الأولى التي تأهل عنها رسميا فريق تي بي مازيمبي الكونغولي برصيد 11 نقطة.





أخطاء ميتشو في لوبومباشي لم يستفد منها كالتيرون



ويتستعرض موقع الفجر الرياضي فيما يلي أبرز الأخطاء التي ارتكبها الصربي ميتشو مدرب الأبيض الأسبق خلال مباراة الجولة الأولى التي انتهت بفوز كبير لصالح مازيمبي بثلاثة نظيفة والتي لم يستفد منها الفرنسي باتريس كالتيرون في مبارة الجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.





1_ الانهيار البدني في الشوط الثاني عامل مشترك بين ميتشو وكالتيرون



وعلى عكس مجريات الشوط الأول من مباراة الجولة الخامسة بين الزمالك ومازيمبي تراجع المستوى البدني للاعبي المدرب الفرنسي باتريس كالتيرون في شوك المباراة الثاني وهوا تماماً ما حدث في مباراة الجولة الأولى في لوبومباشي عقب ساعة كاملة من الصمود والأداء المتماسك للأبيض في مواجهة طوفان الهجمات الكونغولية، ظهر تأثر لاعبي الفريق الأبيص بالرطوبة والاجهاد وحل النقص البدني الذي أدى إلى إستقبال شباك الحارس عواد ثلاثية نظيفة على الارايغ الكونغولية وبالرغم من أن دروس المباراة الأولي كثيرة إلا أن الفرنسي لم يستفد منها في مباراة الإياب وتراجع لاعبو القلعة البيضاء بدنياً في النصف الثاني من القاء الذي انتهى بالتعادل السلبي وتأجيل حسم الصعود لربع النهائي إلى المرحلة السادسة أمام فريق فرميورو دي أغسطتو.