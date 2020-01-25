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أبرز الفائزين بجوائز معرض القاهرة للكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 05:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أعلن معرض القاهرة الدولي للكتاب أمس الجمعة عن جوائز دورته الحادية والخمسين والتي ذهبت في مجال التأليف المسرحي إلى الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني.

وحصل السلاموني (79 عاما) على الجائزة عن نص مسرحية ”هكذا تكلم داعش.. فقه الخلافة والغزو والجهاد“ الصادر عن دار المطبعة الأميرية.

وقال السلاموني، في تصريحات صحفية، بعد تسلمه الجائزة: "النص الفائز هو نص بالفصحى ويتناول فكر ونهج التنظيم المتطرف الذي يسمى داعش، وهو النص السابع أو ربما الثامن الذي أؤلفه في هذا الاتجاه".

وأضاف ”أتمنى أن أرى النص يتحول قريبا إلى عرض مسرحي على أحد مسارح الدولة لأنها الأكثر ملائمة للعمل سواء من حيث الإمكانيات أو طبيعة القضية المطروحة“.

وفي مجال الرواية فازت بالجائزة مي خالد عن رواية (تمار) الصادرة عن دار العربي للنشر والتوزيع فيما فاز بالجائزة في مجال القصة القصيرة محمد جبريل عن مجموعته القصصية (مدار القلب) الصادرة عن دار ليفانت للنشر.

وفي مجال شعر الفصحى فاز بالجائزة حسن شهاب الدين عن ديوان (كأول شاعر في الأرض) بينما فاز بها في مجال شعر العامية محمد ماجد عن ديوان (القلوب عند بعضها) الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي مجال الفنون فازت بالجائزة رضوى زكي عن كتاب (إرث الحجر- سيرة الآثار المنقولة في عمارة القاهرة الإسلامية) الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي مجال النقد الأدبي فاز محمد أبو السعود الخياري عن كتاب (اتجاهات السرد في الرواية المصرية المعاصرة) الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أما جائزة كتاب أفريقيا التي استحدثت هذا العام ففازت بها أستاذة الإعلام عواطف عبد الرحمن عن كتاب (أفريقيا الصحافة والإعلام الأفريقي) عن دار المكتبة الأكاديمية.

وذهبت جائزة الكتاب الأول في مجال الإبداع الأدبي إلى نهى صبحي عن المجموعة القصصية(أصفاد الروح) الصادرة عن دار روافد.


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