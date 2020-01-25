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ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

السبت 25/يناير/2020 - 04:29 ص
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دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
علي ماهر حلمي
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حقق نادي الوداد البيضاوي المغربي فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بينما حقق نادي الزمالك تعادلا سلبيا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مازيمبي الكونجولي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة علي ستاد السلام الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.


ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا:

بهذه النتائج صعد نادي مازيمبي الكونجولي من المجموعة الأولي بعد أن حصد 11 نقطة بينما رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط الي 8 في المركز الثاني بينما يحتل كل من بريميرو دي اوجوستو الأنجولي ونظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث والرابع برصيد نقطتين أما في المجموعة الثانية يحتل نادي النجم الساحلي التونسي صدارة المجموعة في المركز الأول برصيد 9 نقاط وخلفه النادي الأهلي برصيد 8 نقاط ثم يأتي نادي الهلال السوداني برصيد 7 نقاط في المركز الثالث وفي المركز الرابع والأخير نادي بلاتينيوم الزمبابوي برصيد نقطة وحيدة.


وفي المجموعة الثالثة لبطولة دوري ابطال افريقيا ضمن كل من نادي صن داونز الجنوب إفريقي ونظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي التأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا وودع كل من اتحاد العاصمة الجزائري ونظيره نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي البطولة من دور المجموعات.


وفي المجموعة الرابعة والأخيرة يحتل نادي الترجي الرياضي التونسي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين صدارة المجموعة برصيد 10 في المركز الثاني يحتل نادي الرجاء البيضاوي المغربي برصيد 7 نقاط ثم يأتي نادي شبيبة القبائل الجزائري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويحتل المركز الأخير نادي فيتا كلوب الكونجولي برصيد نقطة وحيدة.
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