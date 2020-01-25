ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

حقق نادي الوداد البيضاوي المغربي فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بينما حقق نادي الزمالك تعادلا سلبيا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مازيمبي الكونجولي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة علي ستاد السلام الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.







ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا:



بهذه النتائج صعد نادي مازيمبي الكونجولي من المجموعة الأولي بعد أن حصد 11 نقطة بينما رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط الي 8 في المركز الثاني بينما يحتل كل من بريميرو دي اوجوستو الأنجولي ونظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث والرابع برصيد نقطتين أما في المجموعة الثانية يحتل نادي النجم الساحلي التونسي صدارة المجموعة في المركز الأول برصيد 9 نقاط وخلفه النادي الأهلي برصيد 8 نقاط ثم يأتي نادي الهلال السوداني برصيد 7 نقاط في المركز الثالث وفي المركز الرابع والأخير نادي بلاتينيوم الزمبابوي برصيد نقطة وحيدة.





وفي المجموعة الثالثة لبطولة دوري ابطال افريقيا ضمن كل من نادي صن داونز الجنوب إفريقي ونظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي التأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا وودع كل من اتحاد العاصمة الجزائري ونظيره نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي البطولة من دور المجموعات.