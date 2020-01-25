هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ تكرم أحلام بدرع من الذهب (صورة)

سلم بندر الأيداء مدير عام التواصل في الهيئة كممثل عن هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفنانة الإماراتية أحلام درعًا من الذهب الخالص.





وعبرت أحلام عن سعادتها الشديدة بالتكريم، فيما قابل الجمهور هذا الأمر بالتصفيق.