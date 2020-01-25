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موعد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز اليوم السبت 25/1/2020 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر (مجموعة الأهلي)

السبت 25/يناير/2020 - 03:06 ص
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الهلال ضد بلاتينيوم ستارز
الهلال ضد بلاتينيوم ستارز
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني، لخوض مواجهة صعبة اليوم السبت 25 يناير 2020، عندما يحل ضيفًا على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وتُقام المباراة على معلب بربرفيلدز معقل بلاتينيوم، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا كل من "الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي".


موعد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والخامس مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.


ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث بالمجموعة برصيد 6 نقاط، خلف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط والنجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.


على الجانب الآخر ينتظر الأهلي مواجهة نارية ضد النجم الساحلي، على ملعب السلام الدولي، يوم الأحد لحساب نفس الجولة.
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