سارة نخلة لـ أحمد عبد الله محمود: " كده كده هطلق منك" (فيديو)





كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، النقاب عن حياتها الزوجية والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرًا، قائلة: "جوازي منتهاش أنا لسة متجوزة ولحد النهاردة مطلقتش".وأضافت "نخلة" خلال لقائها في قناة "صدى البلد" قائلة: ما انا لو اطلقت بأدب وذوق مكنتش روحت محكمة أسرة ولا كنت اتمرمطت وإني عاوزة أروح أصور وعاوزة أروح المحكمة عشان عندي جلسة، الراجل هو المسئول عن نهاية العلاقة سواء هيوديها لمحكمة أسرة او هيوديها لطريق محترم وشيك".وتابعت: "أنا لما أنزل محكمة أسرة عشان أقول عاوزة أطلق، فدي مش بس مهينة في حقي أنا بس لا وحقه هو انه وصلني إني أنزل اعمل كدة، الراجل لما يعرف ان مراته رفعت دعوة طلاق فمفروض يحس ان دي واحدة مش عاوزاني، أنا عاملة طلاق للضرر وبعديه فيه خلع كده كده هعرف اطلق إحنا في بلد فيها قانون".