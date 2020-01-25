اليوم.."قضايا الوطن ووسائل التواصل الاجتماعي" ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة بعنوان "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن"، بحضور الدكتور عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي ناجح إبراهيم، ويدير الندوة الدكتور حسام شاكر، مدرس الإعلام بجامعة الأزهر.





كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع"، يناقشها الكاتب الصحفي خالد البرماوي، والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، والمهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، ويدير الندوة محمد عبد القادر، صاحب صفحة "الباشمذيع" على فيسبوك.





ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية، والدعوية، في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، الذي تبناه أكثر من ألف عام.



