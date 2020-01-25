عمرو أديب عن مفاوضات سد النهضة: الشيطان يكمن في التفاصيل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك اجتماعات عقدت على مدار اليومين السابقين في السودان وأثيوبيا لبحث مفاوضات سد النهضة، حيث تستعد الدول الثلاث للتوقيع النهائي الأيام المقبلة.



وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أن الأمر لم ينتهي بعد، والشيطان يكمن في التفاصيل، موضحا أنه من المقرر أن يتم التوصل لاتفاق حول كافة التفاصيل في الاجتماع القادم في واشنطن.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك خبراء من الدول الثلاث اجتمعوا على مدار اليومين الماضيين، وتوصلوا لأمرين، وهما آلية الاختلاف، ولكن لم يتوصلوا لحسم لعملية الملء.

